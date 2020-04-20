Роспотребнадзор выпустил «антикоронавирусные» рекомендации для предприятий

https://static.news.ru/photo/2ffdfa0e-833c-11ea-8ade-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации по организации работы на российских предприятиях в условиях сохраняющихся рисков распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующая информация появилась на сайте Роспотребнадзора. Ведомство советует перевести на удалённую работу сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Работодателям рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий в организациях и запретить сотрудникам принимать участие в подобных мероприятиях, организованных другими коллективами.

Как обращают внимание «Невские новости», Роспотребнадзор также обеспокоился соблюдением гигиенических норм на предприятиях. Ведомство напоминает о необходимости проветривания помещений и обеспечении работников дезинфицирующими и защитными средствами.

Как писал NEWS.ru, ранее в Роспотребнадзоре предупредили о неэффективности антибактериального мыла в борьбе с вирусами.