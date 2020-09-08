Роспотребнадзор: риск проникновения чумы в РФ из Монголии отсутствует

https://static.news.ru/photo/5b808c68-f1d8-11ea-81f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ke Hao/XinHua/Global Look Press

Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в РФ отсутствует, заявили представители Роспотребнадзора.

Ситуация в трансграничных с Монголией Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах полностью контролируется противочумными учреждениями Роспотребнадзора. Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Российскую Федерацию отсутствует, — цитирует сообщение ведомства агентство РИА Новости.

В службе отметили, что эксперты сотрудничают со специалистами Минздрава Монголии по вопросам недопущения распространения чумы, налаживают обмен данными и совместный мониторинг трансграничных природных очагов опасной инфекции. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в РФ в полном объёме проводят необходимые мероприятия в подобных районах — источниках заболевания.

На территории Республики Алтай провакцинирован против чумы 18 091 человек, в Республике Тыва — 9148 человек. Медицинские учреждения готовы к оказанию помощи больным чумой, — резюмировали в ведомстве.

В Монголии с начала года зарегистрировали уже три летальных исхода в результате заражения бубонной чумой. Ещё одной жертвой инфекции стал 38-летний мужчина. Погибший в прошлом месяце употребил в пищу мясо сурка. В августе от бубонной чумы скончался 42-летний мужчина, в июле — 15-летний подросток. Всего с начала года в Монголии было выявлено 18 предполагаемых случаев заражения бубонной чумой, четыре из них были лабораторно подтверждены.

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. В Средние века из-за неё умирали десятки миллионов человек. Основным признаком заболевания является бубон — увеличенный из-за воспаления лимфатический узел. Вплоть до конца XIX века чума практически не лечилась, теперь она легко побеждается антибиотиками.

Как писал NEWS.ru, 6 июля в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года.