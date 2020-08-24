Роспотребнадзор разрешил экскурсии в музеи

https://static.news.ru/photo/ebcb6112-e616-11ea-befd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре приняли решение об отмене установленного ранее запрета на туристические экскурсии в музеи. Также в ведомстве разрешили реализацию соглашений с туристическими компаниями.

Такое решение было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, а также из-за обращения Министерства культуры, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В актуализированных методических рекомендациях отменён запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями, — передаёт ТАСС.

Изменения касаются рекомендаций по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

Ранее NEWS.ru писало, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения приведут к дефициту отечественных фильмов в перспективе двух-трёх лет. Об этом заявил замминистра культуры РФ Максим Ксензов.