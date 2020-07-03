Роспотребнадзор порекомендует всем организациям вакцинировать сотрудников

https://static.news.ru/photo/40c557a0-bd35-11ea-b67a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 на осенне-зимний период 2020-2021 гг. С 3 по 17 июля проект постановления пройдёт общественное обсуждение.

Особое внимание в документе уделяется вопросам вакцинации и диагностики гриппа. Согласно проекту, ведомство намерено рекомендовать всем организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, «обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа». Также предлагается обеспечить население вакцинацией против гриппа с охватом не менее 48% от численности населения субъекта РФ.

Кроме того, работодатели должны будут проводить контроль температуры тела работников, не допускать к работе людей с признаками ОРВИ, а сотрудников, работающих с населением, обеспечить масками и перчатками.

В регионах губернаторам рекомендуется рассмотреть вопросы подготовки дополнительных коек на время подъёма заболеваемости, в том числе включая готовность развертывания новых отделений в амбулаторно-поликлинических организациях и подготовку дополнительного медперсонала.

В документе указывается, что с 24 августа врачи будут вести информационную кампанию о «важности и преимуществах вакцинопрофилактики». Затем, с 1 октября, органы Роспотребнадзора будут еженедельно проводить сбор данных обо всех вакцинированных от гриппа, которым поставлен первичный клинический диагноз «грипп», пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выступил против введения штрафов за отказ от вакцинирования. Он сообщил, что вакцинация — это право, а не обязанность.