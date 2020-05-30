В Госдуме выступили против штрафов за отказ от вакцинирования

https://static.news.ru/photo/4fbf2df0-a26c-11ea-be66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич раскритиковал идею ввести штрафы за отказ от вакцинации.

По его словам, нельзя решать медицинские вопросы в рамках КоАП.

Во-первых, есть медицинские противопоказания, при которых врачи просто не должны вакцинировать пациентов. Во-вторых, под удар попадают и медработники: на них будет возлагаться больше ответственности, к тому же противники вакцинации также начнут судебные тяжбы с медучреждениями, — заявил депутат.

Менделевич считает, что может возникнуть ситуация, при которой медперсонал будет «находить» противопоказания у людей, чтобы не ставить им прививки.

В-третьих, надо помнить, что вакцинация — это право, а не обязанность, — заявил депутат журналистам РИА Новости.

По его словам, реализация должна иметь другой формат. Парламентарий отметил, что нужно проводить масштабную информационную кампанию, поскольку антипрививочники более активны в вопросе отказа от вакцинации.

NEWS.ru писал, что в Минюсте предложили штрафовать лиц из профессиональных групп риска за отказ от прививок. В министерстве подчеркнули, что это нововведение не затронет большинство россиян. Штраф будет выписываться только тогда, когда эта мера необходима в соответствии законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал такой вариант наказания поспешным и излишним. Он подчеркнул, что в основе вакцинации лежит добровольное согласие пациента.