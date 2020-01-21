https://static.news.ru/photo/43ec3378-3c47-11ea-9518-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в китайский Ухань в связи со вспышкой коронавируса.

Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации, — говорится в сообщении ведомства.

Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) в начале января 2020 года. Многие связывают её с местным рынком свежих морепродуктов, однако часть госпитализированных заявляют, что не посещали это место.

Число заразившихся новым вирусом уже перевалило за 200 человек. Сообщалось о трёх случаях смерти. Китайские специалисты подтвердили, что инфекция передаётся от человека к человеку.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует ожидать в ближайшее время случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах.