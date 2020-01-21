Роспотребнадзор порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в китайский Ухань в связи со вспышкой коронавируса.
Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации, — говорится в сообщении ведомства.
Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) в начале января 2020 года. Многие связывают её с местным рынком свежих морепродуктов, однако часть госпитализированных заявляют, что не посещали это место.
Число заразившихся новым вирусом уже перевалило за 200 человек. Сообщалось о трёх случаях смерти. Китайские специалисты подтвердили, что инфекция передаётся от человека к человеку.
Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует ожидать в ближайшее время случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен