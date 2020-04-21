Роспотребнадзор и ретейлеры поспорили о продаже продуктов на развес

https://static.news.ru/photo/7e967a7a-83db-11ea-a67e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям торговли запретить покупателям взвешивать продукты самостоятельно. Их надлежит продавать уже в упакованном виде. Однако ретейлеры критически отнеслись к такому совету.

Как полагают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), предложенная схема продажи весовых товаров приведёт лишь к скоплению покупателей в отведённых для этого зонах и не снизит распространение коронавируса.

Реализация рекомендаций <...> потребует от сетей дополнительных материальных затрат, в том числе, на наём дополнительного персонала, и может создать дополнительный риск скопления покупателей в зоне навески, — приводит ТАСС позицию АКОРТ.

Там напомнили, что торговые сети реализуют целый ряд мер, направленных на борьбу с эпидемией — в торговых сетях разделены выдача товара и кассовое обслуживание, персонал использует маски и перчатки, а магазины прекратили отпуск товара в тару покупателя.

Ранее, как писал NEWS.ru, производители продуктов и напитков попросили запретить в магазинах акции и скидки на товары. Промоакции, считают производители, хоть и служат для привлечения покупателей, но при этом снижают доходы производителей.