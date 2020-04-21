Эксперт оценил требование производителей отменить скидки в магазинах

https://static.news.ru/photo/b7686f66-83d6-11ea-b0f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет скидочных акций в магазинах на фоне пандемии COVID-19 приведёт к оттоку покупателей и ещё большему падению спроса. Такое мнение высказал глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, комментируя инициативу производителей ввести запрет на проведение акций и скидки на товары.

Рост доли продаж по промо снижает доходность и производителям, и ретейлерам, но запрет промоакций приведёт к дальнейшему падению спроса, от чего проиграют и потребители, и поставщики, и ретейл, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, в случае принятия подобного моратория проиграют все участники цепочки продаж. Эксперт добавил, что ряд компаний приняли решение временно не применять штрафы за недопоставку товаров.

Кроме этого, крупнейшие ретейлеры, например, X5 Retail Group и «Магнит», обнулили торговую наценку на ряд социально-значимых товаров, — подчеркнул глава АКОРТ.

Ранее производители продуктов и напитков попросили запретить в магазинах акции и скидки на товары. Несколько ассоциаций, куда входят и сельскохозяйственные предприятия, обратились с таким требованием к премьеру Мишустину. Обращение содержит предложения о дополнительных мерах поддержки, частью которых является и мораторий на продажу товаров по скидкам. Промоакции, считают производители, хоть и служат для привлечения покупателей, но при этом снижают доходы производителей.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов против такой инициативы. Он считает, что в условиях пандемии как раз важно сохранить равные условия для всей цепочки — от производства продуктов питания до поступления товаров в магазины, писал NEWS.ru.