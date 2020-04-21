Производители требуют у Мишустина запретить в магазинах скидки на продукты

https://static.news.ru/photo/25dbcfb6-8377-11ea-825c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители продуктов и напитков требуют запретить в магазинах акции и скидки на товары. Несколько ассоциаций, куда входят и сельскохозяйственные предприятия, обратились с таким требованием к премьеру Мишустину.

Обращение содержит предложения о дополнительной поддержке, частью которой является и мораторий на продажу товаров по скидкам. Промоакции, считают производители, хоть и служат для привлечения покупателей, но при этом снижают доходы производителей, сообщают «Ведомости».

На данный момент, говорится в обращении, расходы производителей растут, поэтому и акции надо свести к минимуму. Также в письме предлагается обязать торговые сети закрепить в договорах запрет на штрафы за недопоставку и несвоевременную поставку продуктов.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов против такой инициативы. Он считает что как раз в условиях пандемии важно сохранить равные условия для всей цепочки от производства продуктов питания до их поступления в магазины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поставщики продуктов пользуются сложной ситуацией в стране и повышают цены на товары. Такого мнения придерживается руководитель рабочей группы движения «Сильная Россия» по контролю качества продуктов питания Николай Мальцев.