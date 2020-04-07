Поставщиков продуктов обвинили в наживе на коронавирусе

https://static.news.ru/photo/ed2b5fea-795f-11ea-b253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поставщики продуктов пользуются сложной ситуацией в стране и повышают цены на товар. Такого мнения придерживается руководитель рабочей группы движения «Сильная Россия» по контролю качества продуктов питания Николай Мальцев.

На этом фоне россиян призывают не покупать в разы подорожавшие продукты и тогда поставщики будут вынуждены снизить цены до приемлемых.

Поставщики могут сколько угодно повышать цену. Летом люди и вовсе перейдут на лишенный связи с долларом российский картофель, продажа макарон и гречки просто встанет. Цены вопреки девальвации вернутся на уровень, близкий к прежнему, — цитирует Мальцева Дни.ру.

Недоумение эксперта вызывает и ассортимент подорожавших продуктов — например, российская рыба и российский хлеб, которые вдруг волшебным образом оказались привязаны к валюте.

Может быть, техническим пальмовым маслом, на которым сегодня в России выпекают почти весь хлеб? — иронизирует Мальцев.

Всё происходящее эксперт называет желанием поставщиков нажиться в ситуации, когда кто-то оказался на грани выживания, кто-то потерял работу из-за непростой ситуации с коронавирусом. Но пара месяцев бойкота, уверен Мальцев, заставят поставщиков опустить цены на прежний уровень.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на продукты вырастут на 15–20% из-за пандемии коронавируса. Об этом торговые сети предупредили поставщики. Поднимать цены ритейлеры будут в два этапа.