Подорожание продуктов до 20% ожидается в РФ

https://static.news.ru/photo/271894ca-7893-11ea-a1f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на продукты вырастут на 15–20% из-за пандемии коронавируса. Об этом торговые сети предупредили поставщики. Поднимать цены ретейлеры будут в два этапа.

ФАС уже проверила предупреждение о росте цен и выяснила, что он не носит спекулятивный характер. Самый большой рост цен ожидается на чай, какао и кофе, пишут «Известия». Эти товары в основном импортируются в Россию, и стоимость их уже выросла пропорционально курсу доллара.

Колебания на мировых рынках отразились и на стоимости российской продукции. Выросла цена упаковки, других составляющих. На 5–15% ожидается рост цен на макаронные изделия, повысится цена хлеба и других продуктов, в состав которых входят мука и зерно. На стоимости этих продуктов отразились выросшие транспортные расходы компаний.

Что касается рыбы, то почти 50% всей продукции изготовлено из импортного сырья. Стоимость её максимально зависит от валютных колебаний. Также у компаний выросли траты на дезинфекцию, обеспечение безопасных условий работы, тару, упаковку и необходимые для производства ингредиенты. Торговые сети будут вынуждены повысить цену на рыбу, так как она уже выросла у поставщиков.

Цены на вино вырастут на 13–15%. Высокая зависимость от импорта сохраняется по томатам, 50% которых везут из-за границы. В течение месяца прогнозируется подорожание «борщевого набора» — картофеля, лука, капусты, моркови, свёклы. С марта запасы собственных овощей в РФ заканчиваются, и в этот период Россия также зависит от импорта.

Подорожают фрукты, которые не выращиваются в РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на фоне продовольственного ажиотажа в связи с пандемией коронавируса и возможным переходом на карантин многих социальных групп населения NEWS.ru решил проанализировать существующий товарный запас свежемороженой рыбы и рыбных консервов как продуктов длительного хранения. Надолго ли их хватит при наступлении глобального дефицита — в материале нашего портала.