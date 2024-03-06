Рособрнадзор: выпускники в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпускники школ в России уже этим летом получат возможность пересдать один предмет в рамках ЕГЭ по выбору, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, повторно сдать экзамен можно будет до конца приемной кампании в высших образовательных учреждениях, передает ТАСС.

Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится, — сказал Музаев.

Также глава ведомства отметил, что в случае повторного экзамена результат первого теста будет аннулироваться. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова уточнила, что для пересдачи потребуется подать заявление, активная работа над регламентированием процедуры началась сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Вы пишете заявление, выбираете предмет, отказываетесь от тех результатов, которые вы получили и пожалуйста, в резервный день выпускник сдает дополнительно экзамен еще раз по этому же предмету, — пояснила она.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман положительно оценил предложение о пересдачи ЕГЭ по одному из предметов, назвав его разумным. По его словам, у властей достаточно времени, чтобы проработать все аспекты инициативы до лета 2024 года. Вассерман также подчеркнул, что такая идея обсуждалась не раз, и большинство уверено, что в ней есть смысл.