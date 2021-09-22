Рособрнадзор: отказ от ЕГЭ грозит ухудшением качества образования

Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена. В ведомстве уверены, что после отмены ЕГЭ снизится качество образования, которое сейчас обеспечивают в российских школах, сообщает РИА Новости.

Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению, — отметили в Рособрнадзоре.

Также в ведомстве указали, что ЕГЭ подтвердил свою востребованность в качестве эффективного механизма отбора абитуриентов при поступлениях в вузы.

Ранее стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов и депутаты партии внесли в Госдуму законопроект о добровольности ЕГЭ. Они предлагают дать учащимся выбор между ЕГЭ и выпускными экзаменами. Законопроект размещён на сайте базы данных Госдумы.