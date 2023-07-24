Роскомнадзор оценил возможность разблокировки Twitter после ребрендинга Роскомнадзор отказался снимать блокировку с Twitter после смены домена и ребрендинга

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Разблокировку Twitter в России в ближайшее время осуществлять не планируют, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Роскомнадзора. Как уточнили в ведомстве, ребрендинг и смена домена не являются основанием для отмены ограничений.

Оснований для разблокировки [Twitter] нет, — сказали в Роскомнадзоре.

Социальная сеть Twitter ранее подверглась масштабным изменениям, в рамках которых логотип птицы сменили на букву Х. Сам домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter. Ранее на протяжении нескольких лет лишь отображалась буква X. При этом владелец компании Илон Маск заявлял, что соцсеть должна выполнять законы страны, в которой функционирует.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков скептически отнесся к ребрендингу Twitter. Он сравнил Маска со «слоном в посудной лавке», а также не исключил, что пользователи могут потребовать возвращения к более привычному логотипу в виде птицы. Впрочем, как полагает эксперт, владелец платформы вряд ли пойдет на уступки, хотя не исключен компромисс.

Зыков напомнил о ситуации, когда Павел Дуров, руководивший на тот момент «ВКонтакте», убрал так называемую стену и поместил вместо нее микроблог. Тогда разработчики в ответ на недовольство пользователей нашли компромиссную модель.