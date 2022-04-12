«Роскомнадзор может заблокировать «Википедию» после 14 апреля»

В последние дни число претензий Роскомнадзора к русскоязычному сегменту «Википедии» стремительно растёт — от подозрений в распространении фейков о спецоперациии РФ на Украине до обвинений в публикации контента порнографического характера. В интервью NEWS.ru исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа РУ» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский не исключил, что «решение заблокировать ресурс принято» и «Википедия» может быть закрыта в России после 14 апреля.

— Как вы считаете, чем окончится череда претензий к «Википедии»?

— Учитывая концентрацию разных претензий, плюс телевизионную подготовку — по всем каналам сейчас начали показывать передачи против «Википедии», решение заблокировать ресурс, видимо, принято. Может быть, это случится после 14 апреля. А может быть, позже.

Роскомнадзор направил письмо, касающееся претензий к ряду статей о спецоперации РФ на Украине, в Wikimedia Foundation (американская НКО, обеспечивающая работу русской «Википедии», ей же принадлежат права на товарный знак), там будут принимать решение о штрафе на 4 млн рублей. После 14 апреля будет понятно, что дальше.

«Викимедия РУ» занимается поддержкой проекта в России, но не владеет серверами, не управляет ими. Этим занимается Wikimedia Foundation.

— То есть судьба русской «Википедии» зависит от того, будет ли уплачен штраф?

— Нет, в данном случае от Роскомнадзора.

Заблокировать «Википедию» РКН мог в течение последних 10 лет, именно столько некоторые статьи «Википедии» находятся в реестре РКН.

Например, там есть одна статья, в названии которой содержится слово, описывающее способ самоубийства. И так далее. Заблокировать могут и сейчас, но, видимо, нужен какой-то формальный повод. Посмотрим, что там будет 14-го.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

— С чем вы связываете повышенный интерес контролирующих ведомств к деятельности «Википедии» в настоящее время?

— Вероятно, события на Украине обострили всю ситуацию. Но надо понимать, что тексты «Википедии» пишутся максимально нейтрально, там высказываются и российская, и украинская точки зрения. Источники всегда атрибутированы, чтобы было понятно, кто что говорит, не даётся никакой оценки, используются максимально нейтральные выражения. Но этого, видимо, недостаточно.

— Вы удалили или собираетесь удалить материалы, к которым у РКН есть претензии?

— Не очень понятно, что за фейки имеются в виду, но в сами статьи вносятся по 500–600 изменений в сутки. «Википедию» на русском языке редактируют около трёх миллионов человек. По каждому предложению, по каждой формулировке идут споры, перепроверка каждого источника, обсуждение достоверности информации. Статьи довольно сильно меняются даже в течение суток, практически ежесекундно.

В «Википедии» нет редакции. Редактировать «Википедию» могут только сами пользователи интернета, которые руководствуются общими правилами. Каждый следит за каждым, каждый проверяет каждого. Правки все открыты, любой человек может посмотреть любые изменения, кто что добавил. И у каждой статьи есть страницы обсуждения, где идут споры, принимаются решения о правках. Представляете, три миллиона человек, и у всех разные точки зрения. Смысл в том, чтобы они договорились и давали только факты, без какой-то оценки. Учитывая, что все эмоционально заряжены, это сложно. Тем не менее постепенно это происходит.

«Википедия» — это много людей, которые владеют русским языком. 80% из них из России, 20% — вне России. Если «Википедия» будет заблокирована, она никуда не денется и продолжит существовать, но вне России.

На мой взгляд, Роскомнадзор хочет сделать так, чтобы россияне никак не могли участвовать не только в чтении, но и в редактировании «Википедии».

— А через VPN это сделать будет нельзя?

— Там достаточно много ограничений, большинство VPN заблокированы «Википедией».

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Согласны ли вы с тем, что «Википедия» используется в политических целях и стала оружием информационных атак? Пытаетесь ли вы этому противодействовать?

— Нет, не согласен. Повторюсь, редактировать «Википедию» может любой человек, никто не может проконтролировать, кто пишет статьи в «Википедии». Но за счёт разных точек зрения крайние экстремистские штуки очень быстро вычищаются, так оно функционирует во всём мире. Это возможно только благодаря большому количеству людей.

В «Википедии» на русском языке 1,8 млн статей, которые постоянно меняются. Уследить за ними всеми одновременно невозможно, поэтому все пользователи ресурса имеют, по сути, права модератора, могут вносить любые изменения в статьи, откатывать чужие правки, но пользуясь общими правилами.

Это ключевой принцип — тексты должны быть написаны с нейтральной точки зрения. И нельзя писать утверждения из головы, надо всегда добавлять источник, к которому тоже есть требования — авторитетность, неаффилированность и т. д.

— За минуту до разговора с вами я прочла статью «Резня в Буче». Там содержатся следующие слова: «Россия заявила о непричастности своей армии к гибели мирного населения и, не приводя заслуживающих доверия аргументов, обвинила украинскую сторону в фабрикации многочисленных доказательств». Разве фраза о том, что «аргументы России не заслуживают доверия», — это не оценка?

— Да, вот это оценка. Но надо смотреть источник, контекст. Возможно, сейчас кто-то прочитает эти слова и поправит.

— Вам не кажется странным, что среди 145 источников, на основе которых составлена та же статья о событиях в Буче, нет ни одной ссылки на заявления российского Минобороны, МИД или Кремля, а только на западную прессу и российские СМИ-иноагенты?

— Я не в курсе, я вообще не в теме, что там было, и не читал этих источников. В «Википедии» пишут люди, готовые сидеть, всё это читать, проверять, удалять и добавлять источники. Я в этом не специалист.

Репортаж иностранных СМИ. Буча. Украина Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Вверху каждой статьи есть кнопка «Править». Никто не мешает нажать, сослаться на то же Минобороны и не забыть сохранить — всё. Это можно сделать.

— Русская «Википедия» сейчас получает деньги из-за рубежа? Wikimedia Foundation участвует в финансировании деятельности русскоязычной «Википедии»?

— Никогда в жизни, ни разу фонд не давал нам ни копейки.

— На что же вы живёте?

— На пожертвования, собранные в России. Из-за рубежа никогда ничего не получали. Соответственно, бюджеты «Викимедиа РУ» и Wikimedia Foundation отличаются примерно в тысячу раз... Нет, даже больше. Наверное, в десять тысяч раз.

— Три года назад президент Владимир Путин поддержал идею создания аналога русской «Википедии» на базе Большой российской энциклопедии в электронном виде. Вы что-то слышали о подвижках в развитии вашего конкурента?

— Нет. В СМИ сообщали, что на это потратят 2 млрд рублей. То, что выложено на сайте БРЭ... ну как сказать?

По количеству статей разница с «Википедией» более чем в 20 раз. По объёму у них тоже больше: каждый абзац — несколько страниц. Но большей частью там устаревшие тексты 10–15-летней давности. Что там будет сейчас сделано и будет ли, я не знаю.