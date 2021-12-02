Роскомнадзор может заблокировать в России ещё шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор сообщил о планах заблокировать на территории РФ ещё шесть VPN-сервисов. Как отмечается в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте, пользователи используют соответствующие приложения для получения доступа к запрещённой законом информации, из-за чего Роскомнадзор принимает меры реагирования.

В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещённой в силу закона информации, — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре также попросили ведомства направить сообщения в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN. Это необходимо для того, чтобы обеспечить дальнейшую работу предприятий, которым такие сервисы нужны в рамках осуществления профессиональной деятельности. В частности, речь идёт о таких приложениях, как Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может снова привлечь «ВКонтакте» к административной ответственности за неудаление запрещённой информации — в том числе не принадлежащей соцсети. Так, в материалах есть YouTube-ролики, которые не размещены на серверах «ВКонтакте», а встроены с другого ресурса. Более того, одно из уведомлений касается только комментариев к видеоролику на YouTube, но от «ВКонтакте» требуют удалить у себя именно видео.