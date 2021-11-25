Роскомнадзор пригрозил штрафами «ВКонтакте» за чужие видео

Роскомнадзор снова привлекает «ВКонтакте» к административной ответственности за неудаление запрещённой информации — в том числе не принадлежащей соцсети. Так, в материалах есть YouTube-ролики, которые не размещены на серверах «ВКонтакте», а встроены с другого ресурса. Более того, одно из уведомлений касается только комментариев к видеоролику на YouTube, но от «ВКонтакте» требуют удалить у себя именно видео, сообщает пресс-служба соцсети.

За последний год такие разбирательства участились — это свидетельствует об ужесточении регулирования социальных сетей. <...> Ранее «ВКонтакте» получила два штрафа в размере 1,5 млн рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах. Один из них был за неудаление YouTube-роликов — все видео до сих пор доступны на этом ресурсе. Мы считаем такие действия деструктивными по отношению к площадке — они ограничивают пользователей в равном и справедливом доступе к информации, — заявили в пресс-службе «ВКонтакте».

Представители соцсети добавили, что постоянно борются с фейками с помощью искусственного интеллекта и оперативной реакции на сообщения пользователей. Также команда «ВКонтакте» участвует в создании сообщества независимых экспертов по проверке фактов, которое должно будет выработать стандарты модерации контента.

Ранее сообщалось о намерении Роскомнадзора оштрафовать социальные сети, в которых были выявлены сообщения с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в январе. Помимо других платформ, ведомство обнаружило нарушения и во «ВКонтакте».