Роскачество рассказало о сроках хранения пасхальных яиц Роскачество заявило, что окрашенные пасхальные яйца можно хранить до двух недель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пасхальные окрашенные яйца можно хранить до двух недель в холодильнике, рассказали RT специалисты Роскачества. По их словам, свежесть и условия хранения влияют на срок годности продукта.

В первую очередь необходимо выбирать свежие яйца, которым меньше недели. Такое яйцо считается диетическим семь суток, далее перестает быть диетическим и становится столовым. Столовые хранятся до 25 суток, — объяснили в Роскачестве.

Окрашенные пасхальные яйца можно хранить до двух дней в корзинке (до +20 °C) или одну-две недели в холодильнике. При температуре выше +20 °C рекомендуется съесть яйца в течение получаса. Также нельзя хранить яйца в пластиковых контейнерах и пакетах, так как это нарушает циркуляцию воздуха. При повреждении скорлупы срок хранения сокращается до пяти дней в холодильнике.

Ранее президент России Владимир Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы. На нем изображена Владимирская икона Божией Матери.