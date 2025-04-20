Путин подарил патриарху Кириллу необычное пасхальное яйцо Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Президент России Владимир Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы, сообщает ТАСС. На нем изображена Владимирская икона Божией Матери.

Отмечается, что яйцо выполнено из фарфора и вручную расписано масляными красками. Президент и патриарх обменялись подарками во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

Ночью Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где по сложившейся традиции встретил главный православный праздник. Храм также посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Известно, что российский лидер на Рождество отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху — в храм Христа Спасителя.

Путин также объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Российские военные приостанавливают боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, эту меру российский лидер ввел по гуманитарным соображениям.

До этого Благодатный огонь был доставлен из Иерусалима в Россию, самолет с ним приземлился в московском аэропорту Внуково-3. Огонь также привезли в города приграничных областей РФ — Белгород, Брянск, Курск, и в десятки других.