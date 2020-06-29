Роскачество раскрыло секреты выбора детской коляски

https://static.news.ru/photo/555fe348-baaa-11ea-b07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После отмены режима самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) — самое время вспомнить о прогулках с маленьким ребёнком. Роскачество протестировало 54 новых детских колясок 42 брендов. В рейтинг вошли 87 моделей от 42 компаний.

Возглавляет перечень Nuna Triv, потеснившая Cybex Eezy S. В первой десятке — шесть новых модификаций. По мнению родителей, одним из самых важных критериев при выборе коляски является манёвренность. На основе исследования ведомство составило перечень требований к будущим «транспортным средствам» малышей.

легко объезжать препятствия — фонарные столбы, колодцы и т.д.

без труда преодолевать бордюры и легко с них съезжать.

маневрировать в ограниченном пространстве.

без проблем ехать по ровной и неровной поверхностям — от травы до щепок.

Также при выборе коляски важно учитывать её размеры и вес, а также будущие маршруты прогулок.

Программу испытаний разработало и реализует Роскачество вместе с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров. Итоги веерного анализа довели до сведения покупателей в нескольких государствах ведомствами, аналогичными Роскачеству, передаёт официальный сайт ведомства.

Сотрудники службы изучили коляски-«трансформеры», для новорождённых и универсальные «2 в 1». Ценовой диапазон очень широкий — от 3 900 до 114 500 рублей. Все модели тестировались по 175 критериям и по трём основным категориям: ежедневное использование (сюда входят манёвренность, простота в управлении и настройках, удобство чистки и транспортировки), эргономика, система хранения. Роскачество опросила потребителей в социальных сетях и на своём сайте, чтобы узнать, какие параметры учитывают родители в первую очередь.

При выборе коляски родители отдают приоритет двум основным показателям: манёвренности (за неё отдали голоса 93% респондентов нашего опроса) и эргономике (в приоритете для 88,3%). Это объясняется тем, что до покупки определить манёвренность модели проблематично, — рассказал директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислав Полубинский.

Он добавил — 39% родителей сталкиваются с неповоротливыми колясками. 81,3% опрошенных прежде всего изучают технические параметры (особенно в интернет-магазинах). Однако довольно сложно понять, как будет вести себя коляска «на бездорожье». Например, в песке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества дали ряд советов по выбору «правильного» шашлыка. Эксперты рассказали, на что надо в первую очередь обращать внимание при выборе продукции.

По словам специалистов, предпочтение стоит отдавать шашлыку, который был упакован на мясоперерабатывающем предприятии или же на мясокомбинате. Кроме того, важно всегда обращать внимание на дату изготовления.