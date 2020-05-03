Росгвардия следит за соблюдением самоизоляции с помощью беспилотников

Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение режима самоизоляции в Москве и области с помощью беспилотников и вертолёта. Об этом говорится на сайте ведомства.
В период майских праздников <...> подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолёт и беспилотные комплексы видеонаблюдения, — говорится в сообщении.
Информацию о нарушениях получают патрули, которые затем принимают определённые меры: на нарушителей самоизоляции составляются протоколы об административном правонарушении.
Как ранее писал NEWS.ru, на период майских праздников в столице введены дополнительные патрули, в состав которых входят сотрудники полиции, Росгвардии и дружинники. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
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