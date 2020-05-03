Росгвардия следит за соблюдением самоизоляции с помощью беспилотников

https://static.news.ru/photo/6a80471c-8d29-11ea-893a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение режима самоизоляции в Москве и области с помощью беспилотников и вертолёта. Об этом говорится на сайте ведомства.

В период майских праздников <...> подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолёт и беспилотные комплексы видеонаблюдения, — говорится в сообщении.

Информацию о нарушениях получают патрули, которые затем принимают определённые меры: на нарушителей самоизоляции составляются протоколы об административном правонарушении.

Как ранее писал NEWS.ru, на период майских праздников в столице введены дополнительные патрули, в состав которых входят сотрудники полиции, Росгвардии и дружинники. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.