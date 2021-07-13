Росгвардия предупредила о военных колоннах на юге России

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Студенты Высшей школы экономики не смогут посещать очные пары без ПЦР-теста. Речь идёт именно о тех учащихся, у которых нет антител или же они не вакцинированы. Об этом говорится в приказе вуза.

Студенты из категории «обучающиеся в зоне риска» будут допускаться на такие занятия только с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком давности не более трёх календарных дней, — говорится в приказе. По другим...