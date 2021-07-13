Росгвардия предупредила о военных колоннах на юге России
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:58, 13 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Росгвардия сообщила о запланированном с 12 по 30 июля передвижении военного транспорта. Техника появится на дорогах Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края и Республики Крым.
Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники, — говорится в обращении пресс-службы Южного округа Росгвардии.
Манёвры связаны с оперативно-стратегическим учением «Заслон-2021». Войска также будут перемещаться по железным дорогам и с помощью авиации. «Заслон-2021» проводится в качестве подготовки к российско-белорусским учениям «Запад-2021» в сентябре.
Ранее Владимир Путин поддержал создание казачьих частей в составе Росгвардии.