Росгвардейцев отправили в колонию за подброс наркотиков школьнику

Двое сотрудников Росгвардии в Санкт-Петербурге Никита Лаврентьев и Александр Бойков подбросили наркотики 16-летнему школьнику, а затем вымогали деньги, чтобы «замять дело». Красногвардейский суд города приговорил их к шести и четырём годам колонии общего режима. Об этом рассказали в правозащитной организации «Зона права», передаёт Znak.com.

Силовиков признали виновными в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следствие установило, что в июле 2019 года Лаврентьев и Бойков остановили на улице 16-летнего школьника, подбросили ему похожее на наркотики вещество и инсценировали его изъятие. После этого они надели на ребёнка наручники, несколько раз ударили и потребовали 300 тысяч рублей взамен за отказ от возбуждения уголовного дела.

Школьник передал силовикам 140 тысяч рублей, а затем пожаловался в полицию. После этого росгвардейцев задержали.

Лаврентьев и Бойков признали вину. В последнем слове на суде они рассказали, что на преступление их толкнули финансовые трудности — низкая зарплата и ипотека. Они извинились перед потерпевшим.

Прокуратура запрашивала по 15 лет колонии строгого режима для каждого из них, а также штраф в размере 2 млн рублей.

Как следует из материалов дела, обвиняемые также оформляли поддельные рапорты, на основе которых составляли административные протоколы. После этого они требовали у людей взятки в размере от 30 до 50 тысяч рублей, чтобы избежать наказания.