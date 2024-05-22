Росавиация ответила на слухи об отмене льготных тарифов на Дальнем Востоке Росавиация сохранит льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке будут сохранены, заявили NEWS.ru в пресс-службе Росавиации. Там уточнили, что провели всесторонний анализ и установили, что восстановление ставки сборов за аэронавигационное обслуживание в российском регионе не повлияет на финансовое состояние, но может негативно сказаться на работе перевозчиков.

В связи с обращением профсоюзов Росавиация рассмотрела возможность восстановления ставки сборов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Проведенный всесторонний анализ поступившего предложения показал, что восстановление ставки сборов не окажет существенного влияния на финансовое состояние ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», но может негативно сказаться на деятельности авиакомпаний, — пояснили в пресс-службе.

Представители Росавиации подчеркнули, что финансовое состояние ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» улучшилось и не вызывает опасений. По их словам, в связи с этим принято решение сохранить льготу, которая позволяет жителям ДФО спокойно путешествовать.

В целом гражданская авиация в ДФО демонстрирует уверенную динамику развития. Так, суммарный пассажиропоток 10 аэропортов столиц субъектов макрорегиона за минувшие 10 лет (2014–2023 годы) вырос на 47%, почти до 11 млн человек, — заключили в пресс-службе.

Ранее появились сообщения, что Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. По информации СМИ, из-за этой инициативы число убыточных рейсов могло сократиться, а билеты — подорожать. Четыре года назад Росавиация установила для Дальнего Востока понижающий коэффициент в размере 0,01 от ставок, а для других регионов — 0,5.