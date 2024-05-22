Россиянам решили урезать число рейсов на Дальний Восток «Коммерсант»: в России хотят отметить льготы для авиакомпаний на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо регулятора в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров. Отмечается, что из-за этой инициативы число убыточных рейсов может сократиться, а билеты могут подорожать.

В марте 2020 года Росавиация установила для Дальнего Востока понижающий коэффициент в размере 0,01 от ставок, а для других регионов — 0,5. Эта мера должна была помочь авиакомпаниям сэкономить за полгода около 4,7 млрд рублей. В прошлом году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию выросли на 68%, до 30,7 млрд рублей. Авиакомпании утверждают, что решение об отмене льготных тарифов может значительно повысить стоимость билетов на Дальний Восток, а также сократить посещаемость региона.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее сообщил, что компания рассматривает возможность переименования импортозамещенной версии ближнемагистрального российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) на «Яковлев». По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) выбирает единые названия для отечественных гражданских бортов уже несколько лет.