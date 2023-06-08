В России тестируют сверхточного «убийцу» рака «Росатом» начал исследование щадящего лекарства от рака простаты

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Предприятие «Изотоп», входящее в структуру «Росатома», начало доклинические исследование препарата для лечения рака предстательной железы, сообщает пресс-служба госкорпорации. Лекарство изготовлено на основе изотопа тория-227 и антител, предназначенного для лечения злокачественных опухолей в этой нозологии. Такие изотопы могут точечно воздействовать на раковые клетки, уничтожать их, но при этом не проникать в здоровые ткани. Фармакологи надеются, что этот препарат снизит летальность и улучшит качество жизни пациентов, столкнувшихся с раком простаты.

Благодаря своим ядерно-физическим свойствам изотоп торий-227 обладает высоким потенциалом для эффективного лечения злокачественных новообразований, в том числе метастазов костной ткани, зачастую возникающих при раке предстательной железы. <...> По предварительным оценкам, разрабатываемый радиофармпрепарат будет способствовать улучшению показателей выживаемости и качества жизни пациентов, — говорится в пресс-релизе «Росатома».

Этап доклинических исследований продлится до середины 2024 года. Позже, исходя из полученных данных, возможно, стартуют клинические исследования.

Раком простаты ежегодно заболевают порядка 45 тысяч мужчин в России. Уролог Андрей Смерницкий отмечал, что чаще всего это новообразование встречается у мужчин старше 60 лет. При этом наследственная предрасположенность способна повысить риск развития этого заболевания в десять раз. Также фактором предрасположенности может стать дисбаланс половых гормонов.