https://static.news.ru/photo/5cf77322-e23d-11ea-8d42-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: АГН Москва

Исследовательский холдинг «Ромир» составил рейтинг инфлюенсеров, которым доверяют поколения Оттепели и Перелома. Он был подготовлен при помощи Affinity Index.

Результаты исследования отчётливо показывают различия в интересах и ценностях наших поколений. Россияне старшего возраста чаще других доверяют медийным личностям с ток-шоу на ТВ и политикам-тяжеловесам. Обратная картина у молодёжи — наибольшее доверие у них вызывают деятели искусства: музыканты, актёры и блогеры, которые становятся популярнее с каждым годом и забирают внимание молодых поколений, — говорится на сайте исследовательской компании.

Так, лидерами по доверию россиян в возрасте от 55 до 74 лет стали Андрей Норкин, Александр Мясников и Никита Михалков. Поколение перелома больше всего доверяет Ксении Бородиной, Ольге Бузовой и Дмитрию Нагиеву. Также в список попали Леонид Рошаль, Владимир Соловьев, Борис Корчевников, Павел Грудинин, Сергей Шойгу, Елена Малышева, Сергей Лавров, Юрий Дудь, Ксения Собчак, Константин Хабенский, Павел Воля и Сергей Шнуров.

В данном исследовании приняли участие 2400 респондентов. По результатам опроса составлялся бальный рейтинг личностей. Проводился подсчёт голосов, которые отдали за каждого человека.

Как писал NEWS.ru, ранее исследователи «Ромир» пришли к выводу, что показатель роста цен на товары и услуги в июле 2020 года в России, который объявил Росстат, резко разошёлся с фактическим подорожанием реальных приобретений населения.