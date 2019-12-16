Фото: Roscosmos/Global Look Press

Россиянам рассказали о самых лучших марках шпрот. Соответствующее исследование провели эксперты Росконтроля. Они проверили пять наиболее популярных в России брендов: «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA латвийского производства.

Россиянам рассказали о самых лучших марках шпрот. Соответствующее исследование провели эксперты Росконтроля. Они проверили пять наиболее популярных в России брендов: «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA латвийского производства....