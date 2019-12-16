Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный может обрушиться, если их не привести в порядок, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Достройка первой очереди по правильным правилам [ведётся] под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное [идёт] строительство второй очереди космодрома Восточный, — пишет РИА Новости.
Уровень готовности недостроенных объектов от 10% до 90%: жильё (построены 750 квартир из запланированных 1700), железнодорожные и автомобильные магистрали, котельные и депо.
По словам Рогозина, их возведение ведётся параллельно с работами над второй очередью Восточного.
Ранее NEWS.ru сообщал, что около пяти тысяч строителей будут работать во время пиковой нагрузки на космодроме Восточный в 2020 году. В настоящее время на площадке стартового комплекса задействованы более тысячи человек и 140 единиц техники.