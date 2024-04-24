«Рога и копыта»: хирург раскрыл тревожные факты о бутербродах с колбасой Хирург Умнов: бутерброды с колбасой вызывают ожирение и мочекаменную болезнь

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Чрезмерное употребление бутербродов с колбасой грозит набором лишних килограммов и развитием мочекаменной болезни, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил: частые завтраки или перекусы подобным блюдом чреваты гастритом или язвой желудка. По его словам, в колбасах слишком много консервантов, раздражающих поджелудочную железу.

Соли, добавляемые в колбасу, могут привести к повышению артериального давления и нарушению работы почек. Специи раздражают ЖКТ, провоцируя гастрит и язву желудка. Жировые вкрапления повышают холестерин, изнашивая сердечно-сосудистую систему, а также повышают риск ожирения и развития диабета, — добавил Умнов.

Как подчеркнул эксперт, для выпуска самых дешевых колбас используют мясо механической обвалки или труху, после чего собранные воедино «рога, копыта, хрящи и прочие остатки животного» превращают в готовый продукт. Умнов напомнил, что в сочетании с хлебом подобная диета грозит ожирением.

Самая дешевая колбаса готовится из трухи — собранных воедино рогов, копыт, хрящей и прочих остатков животного. А такой «компот» может вызвать развитие мочекаменной болезни, а неперемолотые куски могут поранить стенки органов. А учитывая и хлеб, то набор килограммов обеспечен. А где лишний вес, там и ожирение, — подытожил Умнов.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что на завтрак стоит съесть хотя бы кусок сыра или банан. Она также предупредила об опасности курения и употребления кофе с утра натощак — велик риск заболеваний желудочно-кишечного тракта.