Стало известно, как нужно пить кофе по утрам Диетолог Дианова: на завтрак стоит съесть хотя бы кусочек сыра

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На завтрак стоит съесть хотя бы кусок сыра или банан, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог Нурия Дианова. Она также предупредила об опасности курения и употребления кофе с утра натощак — велик риск заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Есть категория людей, которые завтраком считают просто прием кофе и выкурить сигаретку. К кофе нужно хоть что-то еще съесть. Можно начать с малого, например с кусочка с сыра. Посмотрите на второй и третий палец, норма употребления для каждого человека — эти два пальца. Потом можно добавить половину банана или целый, на это всегда есть время и аппетит. Это запустит процессы, начнет что-то менять, — сообщила она.

По ее словам, кофе и сигареты натощак могут вызвать рефлюксную болезнь. Тогда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки будет регулярно забрасываться в пищевод.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова посоветовала тем, кто решил впервые в жизни соблюдать пост, отказаться от строгих ограничений. Специалист уточнила, что это может негативно отразиться на здоровье и работоспособности.

Гастроэнтеролог Владимир Неронов ранее рассказал, что пищевые ограничения во время Великого поста могут нанести вред людям с заболеваниями ЖКТ. По его словам, питание таких пациентов должно быть сбалансированным и регулярным.