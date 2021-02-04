Родственники заключённых в Сахарово подтвердили улучшение условий

https://static.news.ru/photo/324c14f0-6714-11eb-a925-96000091f725_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Условия содержания заключённых в спецприёмнике в Сахарово улучшились. Об этом сообщили их родственники.

Ранее в Сети появились фотографии из переполненных камер в спецприёмнике. В МВД заявили, что они «не являются объективным отражением ситуации с арестованными».

Супруга одного из задержанных рассказала, что у них появились матрасы, «попить дают, покурить тоже можно», передаёт «Подъём».

Кроме того, главред «Медиазоны» Сергей Смирнов подтвердил что в спецприемник наведались члены ОНК. После этого людей в камерах расселили, выдали еду, а ему дали шампунь и тапочки. Как обстоят дела с шампунем в других камерах, мужчина выяснить не успел. Сейчас телефоны у задержанных изъяты.

31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. Силовики задержали на мероприятиях по всей стране как минимум 4710 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1496 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (1059 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге и Москве, например, силовики применяли электрошокеры против активистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что факты длительного задержания граждан, которые были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, должны быть проверены сотрудниками правоохранительных органов. При необходимости полиция обязана принять меры.

Ранее NEWS.ru писал, что фотографии переполненных камер Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Новой Москве не отображают реальную ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.