«Родной город»: Владимир Машков признался в особом отношении к Севастополю Машков назвал Севастополь своим родным городом

Фото: Елена Стадниченко/Роскогресс

Владимир Машков

Художественный руководитель Театра Олега Табакова заслуженный артист РФ Владимир Машков признался NEWS.ru, что считает Севастополь своим родным городом. Об особом отношении к городу-герою он рассказал, находясь в компании губернатора Севастополя Михаила Развожаева на полях ПМЭФ.

Мне кажется, что Крым настолько многообразен, и каждый гражданин найдет свое теплое место. В этом смысле я не стал бы делать рейтинг — они уникальны, но город Севастополь для меня родной, — заявил артист.

Он также отметил, что Севастополь является творческим местом, которое развивается семимильными шагами.

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