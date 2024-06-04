Боня объяснила, почему считает себя Богом Боня заявила, что каждый человек — это Бог

Блогер Виктория Боня в YouTube-подкасте «Ясность мысли» рассказала, что считает себя и всех людей богами и создателями. По ее словам, людям внушали с детства, что Бог это «где-то там», но на самом деле он внутри человека. Боня подчеркнула, что как только человек это осознает, он начинает «создавать этот мир».

Я поняла, что я и каждый человек в этом мире — это творец, это Бог, это создатель. Нам с детства шлифовали ум таким образом, что Бог — это кто-то там, а ты должен преклоняться, бояться. Как и все религии, которые я в принципе почитаю, уважаю. Это, наверное, нужно для системы. Но когда ты начинаешь путь к себе, ты понимаешь, что ты и есть этот Бог, просто как сознание, не как человек. А Бог — это любовь, единственная энергия, которая исцеляет. И когда ты это открываешь в себе, ты начинаешь создавать этот мир, — пояснила Боня в подкасте.

Ранее Боня уехала из России после девяти месяцев ожидания ВНЖ в Монако и сразу отправилась на вечеринку к голливудскому актеру Жан Клоду Ванн Даму в рамках Каннского кинофестиваля. Она назвала Монако своим домом и подчеркнула, что здесь у нее «все организовано» на высшем уровне. Боня также показала засохшие растения в съемной квартире и пояснила, что без нее они погибли.