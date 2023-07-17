Родителям объяснили, почему нельзя постоянно водить ребенка по врачам Психолог Метальникова: постоянное лечение ребенка может плохо отразиться на микрофлоре

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Родителям не следует постоянно водить ребенка по врачам при появлении легких недомоганий, посоветовала психолог Александра Метальникова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист пояснила, что 80% лечения может навредить микрофлоре организма ребенка и вызвать аллергические реакции. При этом тотальный контроль за здоровьем детей в первую очередь нужен для спокойствия родителей, в особенности матерей.

Мама таким образом спокойнее не станет, а тотальная ответственность за своего ребенка и его жизнь ничем хорошим не закончится. У залеченных детей гораздо больше отклонений. Например, 80% лечения убивает микрофлору, что приводит к образованию аллергии у детей, — пояснила Метальникова.

По словам психолога, многие болезни у детей могут проходить сами по себе и не требуют лечения препаратами. Специалист подчеркнула, что врачи «заточены на то, чтобы видеть отклонения». Медики с большой вероятностью назначат лечение даже в том случае, если оно не требуется. Метальникова добавила, что женщины в период беременности и после рождения ребенка находятся в очень мнительном состоянии.

Врач-педиатр Елена Хорошилова ранее объяснила, что для младенцев температура тела в диапазоне от 37 до 37,5 градуса является нормальной. По словам специалиста, сбивать ее не следует при стабильном самочувствии новорожденного и отсутствии других симптомов.