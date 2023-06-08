Названа нормальная температура тела у младенцев Педиатр Хорошилова назвала нормальной температуру тела 37 градусов у младенцев

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Для младенцев температура тела в диапазоне от 37 до 37,5 градуса является нормальной, сбивать ее не следует при стабильном самочувствии новорожденного и отсутствии других симптомов, пояснила врач-педиатр Елена Хорошилова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что вечером температура тела обычно выше, чем по утрам.

Причем вечером температура тела всегда выше, чем в утренние часы. Такую температуру тела не следует сбивать при условии нормального самочувствия ребенка, — подчеркнула Хорошилова.

По словам педиатра, следует обращать внимание на дополнительные симптомы при нормальной или повышенной температуре. Врач призвала родителей не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам. Хорошилова пояснила, что только врач может точно поставить диагноз и определить показания для назначения лекарств и их дозировки.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила родителей, что непривитые дети до полугода, у которых не сформировался иммунитет, в 68 раз чаще умирают от гриппа, чем привитые. Она объяснила, что невакцинированные дети могут заразиться смертельными для них болезнями даже от поцелуя взрослого человека.