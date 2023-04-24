Малышева объяснила, почему для младенцев смертельно опасны поцелуи взрослых Малышева: поцелуи непривитых от гриппа взрослых смертельно опасны для детей до двух лет

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Непривитые дети до полугода, у которых не сформирован иммунитет, в 68 раз чаще умирают от гриппа, чем привитые, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что невакцинированные дети могут заразиться смертельными для них болезнями даже от поцелуя взрослого человека.

Так как в первые полгода малыш не вакцинирован от большинства инфекций и у него не сформирован иммунитет, вы должны понимать, что все взрослые, которые контактируют с ребенком, должны быть вакцинированы от всего, от всех детских инфекций без исключений. Иначе при первом поцелуе вы можете его заразить болезнями, от которых он может погибнуть, — сказала Малышева.

Врач-иммунолог и педиатр Андрей Продеус объяснил, что у ребенка до двух лет риск умереть от гриппа в 68 раз выше, чем у взрослого. Малышева добавила, что делать прививки детям следует как можно раньше, некоторые можно сделать еще в роддоме.

Ранее Продеус рассказал, что детям нельзя давать аспирин, так как ацетилсалициловая кислота вызывает развитие синдрома Рея, следствием которого является поражение печени. В таком случае смерть наступает в течение нескольких суток.