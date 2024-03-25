Родителям дали советы, как помочь ребенку справиться со страхом темноты Психиатр Скавыш: побороть страх темноты поможет строгий распорядок дня

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Чтобы ребенок перестал бояться темноты, нужно перед сном создать успокаивающую атмосферу, рассказать ему добрые истории, а также ввести строгий распорядок дня, рассказал РИАМО детский психиатр Владимир Скавыш. По словам врача, нередко страх у детей провоцируют сами родители, которые пугают их темнотой или акцентируют внимание на фобии.

Справиться с боязнью темноты поможет успокаивающая атмосфера перед сном. Можно почитать ребенку сказки или рассказать добрые истории из своего детства. Желательно, чтобы истории учили храбрости. Также успокоиться перед ночным отдыхом помогут свежий воздух (комнату нужно проветрить) и стакан теплого молока, — посоветовал психиатр.

Кроме того, важно, чтобы ребенок соблюдал строгий распорядок дня: ложился спать в одно и то же время, перед сном не пользовался гаджетами. Все это поможет успокоить нервную систему. Также можно в комнате включить ночник, посидеть на кровати, держа ребенка за руку. При этом не стоит лежать рядом, ожидая, когда он заснет. Если он проснется ночью и не увидит рядом родителей, то может еще больше испугаться, добавила врач.

Психолог Марина Философ ранее посоветовала научиться техникам расслабления, чтобы избавиться от клаустрофобии. По ее словам, их следует применять в тех случаях, когда избежать приступа не удалось и вы все же очутились в замкнутом пространстве.