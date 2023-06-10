Психолог рассказала, как избавиться от клаустрофобии Психолог Философ: для избавления от клаустрофобии следует научиться техникам расслабления

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Для избавления от клаустрофобии следует научиться техникам расслабления, рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. По ее словам, их следует применять в тех случаях, когда избежать приступа не удалось и вы все же очутились в замкнутом пространстве.

Изучите, что вызывает у вас клаустрофобию, и попытайтесь понять, почему вы испытываете страх. Научитесь техникам расслабления, таким как медитация, глубокое дыхание или йога. Это может помочь вам снизить уровень стресса и тревоги, — посоветовала Философ.

Кроме того, психолог посоветовала начать медленно привыкать к тесным пространствам, постепенно увеличивая время, проведенное в них. Однако Философ настояла на помощи специалиста в случае клаустрофобии. По ее словам, лечение может занять время и потребует терпения и настойчивости.

Расскажите своим близким о своей фобии и попросите их поддержки. Они могут помочь вам справиться со страхом и дать вам уверенность. Обратитесь за помощью к хорошему специалисту, который сможет вам помочь. <...> Лечение должно быть индивидуальным и подходить к каждому человеку в зависимости от его потребностей и симптомов, — сказала психолог.

Ранее Философ рассказала, что главными симптомами клаустрофобии являются паника, страх, приступы удушья, потливость, головокружение, тошнота во время пребывания в замкнутых или ограниченных помещениях. По ее словам, подобные приступы могут привести к физическим травмам.