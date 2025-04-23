Родителям дали советы, как поддержать ребенка после провала экзамена Психолог Булач посоветовала не ругать ребенка из-за провала выпускного экзамена

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Родителям не следует ругать и стыдить ребенка после провала выпускного экзамена, заявила РИАМО детский психолог Меседу Булач. Она посоветовала взрослым дать время детям на эмоциональное принятие этой ситуации.

Скажите: «Да, это неприятно. Я понимаю, как тебе обидно. Но мы пройдем это вместе». Затем вы должны дать ребенку пережить и осознать свои эмоции: погрустить или даже поплакать, — порекомендовала Булач.

По ее мнению, родителям важно объяснить ребенку, что провал выпускного экзамена — это не конец жизни. Лучше всего обсудить с ним варианты, как выйти из этой ситуации, добавила психолог. Она также предупредила, что наказания в таком случае могут привести к замыканию подростка в себе.

Детский психолог Александра Аныкина ранее заявила, что тревожность родителей при прикорме может испортить отношение ребенка к еде. По ее словам, также влияет деление еды на «хорошую» и «плохую».