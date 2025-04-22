Психолог рассказала, как родители портят отношение детей к еде Психолог Аныкина заявила, что неправильный прикорм вредит отношению детей к еде

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Тревожность при прикорме может испортить отношение детей к еде, рассказала в беседе с MIR24.TV детский психолог для родителей Александра Аныкина. По ее словам, также влияет деление еды на «хорошую» и «плохую».

Специалист объяснила, что проблемы начинаются еще при введении прикорма, если родитель слишком тревожен или навязывает ребенку нелюбимые продукты. После неудачного прикорма дети могут стать избирательны в еде и предпочитать быстрые углеводы.

По мере взросления негативное отношение к еде формируется, если родители делят еду на «хорошую» и «плохую», ограничивают или навязывают определенные продукты или сами сидят на диетах, отметила психолог. Важно относиться к еде спокойно и предлагать разнообразный рацион.

Конечно, спокойно кормить годовалого малыша шоколадом и фастфудом — не выход. Но чем спокойнее родитель относится ко всей еде, тем меньше он создает «запретных плодов». При этом чем разнообразнее домашний рацион, тем выше шансы, что ребенок будет любить всю еду, — добавила Аныкина.

Ранее стало известно, что граждане РФ дают детям на карманные расходы в среднем 620–1320 рублей в неделю. Сумма выделенных денег зависит от возраста. Чем старше дети, тем меньше родители следят за тем, как они расходуют полученные средства.