Родителям дали совет, как вдохновить ребенка на учебу Психолог Фокина: родители могут вдохновить ребенка на учебу своим примером

Вдохновить ребенка на учебу родители в первую очередь могут своим примером, рассказала кандидат психологических наук Александра Фокина. В разговоре с KP.RU она посоветовала взрослым самим продолжать познавать новое, читать, дискутировать — тогда обучение будет вызывать такой же интерес и у школьника. По ее словам, нужно поддерживать увлечения ребенка, даже те, которые напрямую не связаны со школой.

Родители дома не могут поддержать интерес ребенка к уроку, который проводят не они. Тут как-то повлиять не в их силах. Семья может дать другое: воспитать добросовестное отношение к обязанностям школьника, стимулировать познавательную активность, — уточнила специалист.

Фокина подчеркнула, что пытаться вызвать интерес к учебе при помощи подкупа бессмысленно. Она пояснила, что плата за оценки скорее успокаивает самих родителей, а не становится стимулом для получения знаний. Подобная стратегия подменяет ценности. При этом хвалить и поощрять школьника действительно нужно, но не за оценки, а за усилия и интерес к обучению. Нельзя концентрировать внимание только на отметках — следует узнавать, как ребенок чувствовал себя, как проходят уроки, что нового он узнал.

Психолог Анна Адаскина отметила, что период адаптации в начале учебного года занимает минимум несколько недель. Если школьник перешел в новое учебное заведение или учится в первом-пятом классе, то ему может потребоваться до трех месяцев. Сразу же перегружать ученика в связи с этим дополнительными занятиями не стоит. Специалист советует вместе с ребенком выбрать школьные принадлежности и организовать рабочее место — это будет дополнительным стимулом.

Врач-педиатр Злата Казаринова ранее пояснила, что переходный период между возрастом детсадовца и младшего школьника, известный как кризис первоклассника, связан с необходимостью адаптироваться к новой жизни. По ее словам, есть несколько признаков, по которым можно понять, есть ли у ребенка эта проблема.