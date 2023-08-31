Педиатр перечислила признаки кризиса первоклассника у ребенка Врач Казаринова: усталость ребенка после школы – признак кризиса первоклассника

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Переходный период между возрастом детсадовца и младшего школьника, известный как кризис первоклассника, связан с необходимостью адаптироваться к новой жизни, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-педиатр, детский эндокринолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова. По ее словам, есть несколько признаков, по которым можно понять, есть ли у ребенка эта проблема. Один из критериев — состояние учащегося после уроков, например, если он приходит домой очень уставшим или, напротив, чересчур возбужденным.

Усталость или перевозбуждение ребенка после школы может указывать на кризис первоклассника, рассказала эксперт. Кроме того, проблема может проявляться в виде капризов, плаксивости и раздражительности, а также если ребенок резко изменил свое поведение — например, был активный, стал спокойный или наоборот. Изменение отношения к школе, снижение учебной мотивации и интереса, избегание разговоров о школьной жизни также входят в список симптомов кризиса первоклассника.

Врач также рассказала о необходимости следить за здоровьем учащегося. Нарушения сна, потеря аппетита, тики, энурез и тревожность могут быть сигналами о кризисе

По статистике, каждый пятый школьник сталкивается с проблемами в адаптации к школе. Продолжительность адаптации ребенка к школе, по данным психологов, варьируется от 2 до 6 месяцев, в зависимости от индивидуальных характеристик учащегося, — объяснила эксперт.

Казаринова посоветовала в первые учебные дни ежедневно интересоваться, комфортно ли ребенку в школе, не жарко ли ему или не холодно, завел ли он новых друзей, нет ли у него проблем с тем, чтобы поесть и посетить туалет? Кроме того, важно поощрять первые, даже самые небольшие успехи. У ребенка важно сформировать понимание, что его любят таким, какой он есть, а не за оценки.

Ранее Казаринова рассказала, какие инфекции ребенок может принести домой из школы. По ее словам, наиболее распространенными угрозами здоровью являются такие вирусные заболевания, как грипп, корь и ветряная оспа.