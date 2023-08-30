Педиатр назвала опасные инфекции, которые ребенок может принести из школы Педиатр Казаринова: ребенок в школе может подхватить вирусы, ветрянку и корь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болезней, которые ребенок может принести из школы, довольно много, и большая часть из них — вирусные инфекции, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-педиатр, детский эндокринолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова. По ее словам, наиболее распространенными угрозами здоровью являются такие вирусные заболевания, как грипп, корь и ветряная оспа.

Это может быть ротавирус, герпес-вирусы, энтеро-, адено-, риновирус, ветряная оспа, грипп и многое другое. В вопросе предотвращения заражения инфекционными заболеваниями ответственность ложится на врача школы и на родителей, — отметила врач.

Она призвала родителей укреплять иммунитет ребенка: его питание должно быть сбалансированным, предпочтительны занятия спортом, необходимо высыпаться и минимизировать стресс. Кроме того, ребенок должен помнить о мытье рук и не трогать лицо руками.

Также специалист рассказала о необходимости заблаговременной вакцинации школьника от тех болезней, против которых существует эффективная защита, в том числе от гриппа, ветряной оспы и кори, если ребенок еще не переболел ими.

Если с корью встречается человек не болевший ею и не привитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет, равняется ста процентам. Вариантов не заболеть просто нет. Единственный эффективный способ защиты — вакцинация, — подчеркнула педиатр.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что осенью повышается риск заражения опасными вирусами, в том числе корью и гриппом. По ее словам, вакцинация поможет защититься от вирусов, способных значительно навредить здоровью и вызвать тяжелые осложнения.