https://static.news.ru/photo/a6c8dd0c-d2f7-11e9-8397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Родители, чьи дети лечатся в онкоцентре имени Блохина, заявили, что врачи стали реже оказывать помощь своим пациентам. В ухудшении ситуации они обвиняют новое руководство медучреждения.

По словам одной из матерей Наили Тугушевой, сейчас медики не уделяют больным столько времени, сколько уделялось раньше.

Врачи в нервном состоянии. Нас это не устраивает, — отметила она.

Женщина заявила, что её дочь спасла так называемая старая команда, которую возглавляет замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина Георгий Менткевич. В настоящее время этим врачам предложили уйти.

Я работаю в центре с 1982 года. А пришли люди, которые за два месяца попытались испортить всё, что было сделано. Я не понимаю, почему я должен уходить? — возмутился он.

По словам медиков, гонения начались после смены руководства онкоцентра. Тогда уволиться предложили более чем 40 специалистам.

Придирались, цеплялись. Присылали различные комиссии, проверки в отделения. Измеряли длину ногтей, что может иметь какие-то отклонения, но не надо с миллиметрами там высчитывать, — рассказал замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина Максим Рыков.

Он подчеркнул, что новое руководство искало любые поводы, чтобы создать прецедент и объявить выговор.

Рыков оказался в числе тех, кто выступил против действий начальства, которое также решило срезать зарплаты — некоторые врачи за последний месяц получили менее 20 тысяч рублей, а кому-то выплатили всего 10 тысяч рублей. При этом, по словам замдиректора, приближённым руководства выплатили около 150–170 тысяч рублей.

В связи со сложившейся ситуацией пациенты написали коллективное обращение к правительству с требованием разобраться с проблемой, передаёт РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что руководство единственной больницы в челябинском городе Трёхгорном уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина. По словам коллег, он поплатился за то, что поднял тему низких зарплат в медучреждении.