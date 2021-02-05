РКН, Росгвардия и МВД согласуют отличительные знаки СМИ на акциях

https://static.news.ru/photo/ceeef92a-679c-11eb-bd42-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочая группа Роскомнадзора, Росгвардии, МВД и Союза журналистов РФ в ближайшее время соберётся для разработки отличительных признаков сотрудников СМИ для работы на массовых акциях.

Мне звонили люди из Росгвардии и сообщили, что они всегда готовы встретиться и что они обсуждают эту тему. Вчера мне пришли предложения из Роскомнадзора, — заявил глава СЖР Владимир Соловьёв.

Он добавил, что МВД также подключилось к процессу обсуждения. Какими именно будут цвета жилетов, он сказать пока не может, так как это тайна. Журналист предполагает, что они точно не будут выполнены в жёлтых и синих цветах. Тем не менее конкретные предложения могут быть выработаны в ближайшее время.

Кроме того, остаётся вопрос — как и на чьи деньги будут производиться такие жилеты. Соловьёв не исключил, что будет разработан единый стандарт, а редакции сами будут заказывать эти отличительные знаки для своих сотрудников. Также СЖР намерен обсудить с МВД идею о разработке регламента поведения его сотрудников по отношению к журналистам, передаёт «Интерфакс».

Регламент, а также ещё ряд предложений будет обсуждаться, пока эти идеи предложены всему сообществу, их, кстати, очень поддержал глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, — добавил глава СЖР.

Ранее, как писал NEWS.ru, Тверской суд отправил под административный арест главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова. Его признали виновным по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга.