Суд арестовал главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

https://static.news.ru/photo/588e3378-6633-11eb-94a5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской суд отправил под административный арест главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова.

Признаёт виновным по протоколу. Смирнову — 25 суток, — написал он в Telegram-канале.

Его признали виновным по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга.

Смирнова задержали в субботу, 30 января, накануне митинга в поддержку Алексея Навального. Полиция увезла его в отделение прямо с прогулки с маленьким сыном. В полиции Смирнов пробыл почти весь день, на него составили протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января (ч. 8 статьи 20.2 КоАП). Однако на ночь в отделении его не оставили и отпустили под обязательство о явке в суд. Причиной для задержания стал ретвит Смирновым поста с шуткой о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Последний в твите был изображён на обложке видео штаба Навального.

Ранее NEWS.ru писал о том, что силовики начали приходить к журналистам накануне акций протеста.