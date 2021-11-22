РКН опубликовал список IT-гигантов, которые должны открыть офис в России

Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список из 13 иностранных IT-компаний, которые должны до 1 января 2022 года открыть представительства на территории России. В перечень попали Apple, Google и другие гиганты. Если они не выполнят требование, их сайтам в России может грозить блокировка.

Список содержит организации, владеющие интернет-ресурсами с посещаемостью больше 500 тысяч человек. У Google это поиск, магазин Google Play, YouTube, YouTube Music и почта, а у Apple — iCloud, магазин AppStore, Apple Music и официальный сайт компании.

Также в перечень попали Meta (Facebook, Instagram и WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likee, Viber, Discord, Pinterest, Spotify и Twitch.

Все эти компании должны открыть в России филиал, разместить на сайте форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём сайте один из рекомендуемых российскими властями счётчиков («Спутник / Аналитика», «Яндекс.Метрика», «Рейтинг@mail.ru», «Рамблер/Топ-100», Mediascope, Liveinternet, HotLog, AppMetrica, WEB-Index Mobile, MyTracker). Кроме того, они должны ограничивать доступ россиян к информации, которую власти РФ считают нарушающей закон.

Согласно законодательству, если компании не выполняют требования властей, Роскомнадзор может в качестве «меры понуждения» частично или полностью заблокировать их сайты.

Закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации», обязывающий IT-гигантов исполнять эти требования, приняли 1 июля. Во время обсуждения документа в Госдуме директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа РУ», которое управляет российской версией «Википедии», Станислав Козловский рассказал, что «Википедию» могут объявить иноагентом в России, если ресурс откроет филиал в РФ. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что это приведёт к закрытию проекта на территории РФ.