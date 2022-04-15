Риелторы заявили об увеличении квартир для съёма в Москве на 45%

На рынке недвижимости за прошедший месяц вырос объём предложения жилья, сдающегося на условиях аренды в Москве, заявила эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» в Москве Милана Овчинникова. По её словам, рост составил от 30% до 45%, пишет ТАСС. Агент по недвижимости отметила, что такая тенденция наблюдается не только в столице, но и в других крупных российских городах. Овчинникова считает, что рост предложения вызван тем, что большинство владельцев квартир решили заработать на имеющихся активах.

За прошедший месяц объём предложения вырос на 30%, причём такой тренд роста отмечается не только в Москве, но и в большинстве крупных городов России. Это произошло как за счёт квартир, которые ранее никогда не сдавались, но сейчас собственники решили, что имеющиеся активы должны приносить прибыль, так и за счёт тех квартир, которые выставлены на продажу, — заявила агент по недвижимости.

При этом главный аналитик риелторской сети «Миэль» Екатерина Бережнова посчитала, что собственники квартир стали предлагать жильё на сдачу на фоне нестабильности в экономике.

Ранее сообщалось, что предложение квартир в аренду в крупных российских городах выросло на 50% за последние два месяца. Предложение растёт в связи с оттоком мигрантов, а также с возвращением в родные города потерявших работу россиян. По данным сервиса «Домклик», число объявлений о сдаче внаём однокомнатных квартир увеличилось на 47–50%, двухкомнатных — на 39%, трёхкомнатных — на 32%.