Риелтор рассказала, при каких условиях можно лишиться жилья Риелтор Сизон: нарушение санитарных требований может привести к потере жилья

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Отказ от соблюдения санитарных требований может привести к тому, что человек потеряет жилье, заявила в беседе с aif.ru риелтор Анна Сизон. Она добавила, что на владельца квартиры могут пожаловаться соседи.

Единственное жилье могут забрать, если вы не соблюдаете санитарно-гигиенические требования, не заботитесь о своей квартире, не защищаете ее от крыс, насекомых, тараканов или клопов. <...> Конечно, это не массовые истории, но они случаются, — рассказала Сизон.

Кроме того, причиной для лишения жилплощади может стать накопленный в помещении хлам, домашние животные и долги по коммунальным платежам. Чаще всего такие ситуации возникают в социальном жилье, предупредила Сизон. По ее словам, лишиться можно не только квартиры, но и дачного участка, если тот был построен с нарушениями.

Зоолог из Южного федерального университета Роман Романчук ранее заметил, что американские тараканы, которые напугали жителей Ростова-на-Дону, живут в городе уже несколько десятилетий. Они чаще всего обитают в канализационных коллекторах, но в теплое время года могут подниматься в дома людей.