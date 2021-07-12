Риелтор назвал признаки арендодателей-мошенников

Низкая стоимость и отсутствие документов, подтверждающих право собственности, доверенности, должны смутить потенциальных квартиросъёмщиков — это вероятные признаки мошеннических схем, рассказал NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Человек должен доказать, что он может заключать подобный договор и брать у людей деньги. Эксперт в сфере недвижимости согласился с тем, что стоит сравнить цены на «соседние» предложения, например, в том же районе.

Если таких документов нет, и цена ещё низкая, то, скорее всего, перед вами мошенник. У вас должно быть понимание, почему стоимость аренды такая низкая, чем это обусловлено? И это должно быть объяснимо и понятно, не должно вызывать у вас внутренних сомнений. При этом, если вас при этом подгоняют, говорят про очередь в 10 человек на квартиру, значит не хотят, чтобы вы всё обдумали. Такие вещи должны смущать, — отметил Барсуков.

Собеседник подчеркнул, что с осторожностью надо обсуждать скидки на аренду, стоит ли рисковать средствами ради её получения, особенно если предлагают внести предоплату.

Такую оценку нужно проводить всегда. Получаешь скидку — какие при этом риски? Они велики или нет? Вам показали паспорт, показали документы на квартиру, объяснили, почему собственник хочет получить средства сразу за полгода аренды. Вы понимаете, что собственник один, он стоит перед вами, готов оформить все расписки. Какой у вас риск остаётся? Только один — через месяц вас могут выселить из квартиры грубым способом. Можете этому противостоять, то всё нормально. Если нет — надо думать, надо ли вам такое или нет, — рассказал риелтор.

Барсуков добавил, что все деньги можно потерять, если человеку предлагают снять квартиру по якобы доверенности, «не видя» при этом реального владельца жилплощади.

Думайте, кто отказывается показать квартиру, готов ли ты снимать квартиру, не видя её, по фотографиям. Там окажется не то, а потом скажут, что это ты разрушил, что квартира была до тебя в нормальном виде — вот фотографии. Приёмка должна быть. Стоят ли те льготы, которые предлагают, или нет. <...> Не нужно быть доверчивым, это самое главное, — резюмировал эксперт.

Накануне Барсуков раскрыл «единственный адекватный», по его мнению, способ снизить цену на арендуемую квартиру — «изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания собственнику помещения». Риелтор пояснил, что недостаточно просто найти недостатки квартиры, нужно сравнивать их с помещениями конкурентов, чтобы аргументы арендатора звучали весомее для арендодателя.

Ранее стало известно, что однокомнатные квартиры на юге России стали дорожать быстрее и больше из-за того, что на выбор людей влияет сезонный фактор и смещение интереса после введения новых условий в программу льготной ипотеки. Об этом NEWS.ru сообщил эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.